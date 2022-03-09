شؤون فلسطينية

شكري: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وموقفنا راسخ اتجاهها

شكري: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية وموقفنا راسخ اتجاهها
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وسيظل موقفنا الراسخ هو دعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.

وقال شكري في كلمته أمام اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي انطلقت أعماله، اليوم الأربعاء، في القاهرة برئاسة لبنان، إن مصر تتابع جهودها المستمرة لنصرة القضية الفلسطينية، وحرصت على بذل ما يمكن من جهد لإبقاء القضية على أجندة المجتمع الدولي، حيث تستمر مصر في تنسيقها مع كل من الأشقاء في فلسطين والأردن لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن التحديات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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