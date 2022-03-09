رأفت: إسرائيل تستغل انشغال العالم بما يجري بأوكرانيا وتصعد من جرائمها وانتهاكاتها

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت شهداء الوطن الذين ارتقوا على يد الاحتلال الاسرائيلي في برقة والقدس ورام الله وجنين ونابلس.واوضح رأفت في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تستغل انشغال العالم بما يجري في اوكرانيا وتسارع من إجراءاتها وممارساتها من أجل تعزيز سلطتها على القدس المحتلة وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتواصل نهجها القائم على سياسة التهجير والقتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين العزل والاعدامات الميدانية والاستيلاء على مزيد من الاراضي الفلسطينية في الاغوار والقدس وفي كافة المحافظات الفلسطينية المحتلة.وأشار رأفت إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا لاستقدام المزيد من اليهود لإسرائيل بهدف توطينهم في المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية حيث تقوم بتوسيع المستعمرات الاستيطانية القائمة وتبني مستوطنات استعمارية جديدة وتقيم مؤسسات للاستيطان، ولفت في هذا السياق إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع مع المؤسسات الدولية ومع دول العالم جرائم دولة الاحتلال بما فيها الاستيطان وقام ممثل فلسطين أمس بتسليم مذكرة للسكرتير العام للأمم المتحدة ولرئيس الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الممارسات الإسرائيلية.ولفت على أن إسرائيل تواصل انتهاكها المتعمد للقانون الدولي وحقوق الإنسان وتعمل بشكل مقصود على التنكيل بالأطفال والشبان اثناء عملية الاعتقال وتعذيبهم واحتجازهم في سجونها ودعا في هذا السياق أبناء شعبنا الفلسطيني للتصدي لكل هذه الممارسات التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلية على الأرض بكل أشكال المقاومة الشعبية.واكد رأفت أن هذه الإجراءات التي تقوم بها دولة الاحتلال تعد انتهاك آخر ضمن سلسلة انتهاكاتها المتعمدة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لافتا إلى أنه يتم العمل مع كل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأدان رأفت في نهاية تصريحه عدم قيام أمريكا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل التي تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧ حتى الآن وترتكب مختلف أشكال الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.