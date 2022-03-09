شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تعقد ورشة عمل لهيئات الرقابة المحلية

لجنة الانتخابات تعقد ورشة عمل لهيئات الرقابة المحلية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، ورشة عمل بمشاركة ممثلي 35 هيئة رقابة على الانتخابات المحلية، جرى خلالها نقاش وتقييم عملية الرقابة على المرحلة الأولى من الانتخابات، وتوضيح إجراءات الاقتراع استعداداً للمرحلة الثانية.

وأشار المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، في كلمته بافتتاح الورشة التي عقدت في مقر اللجنة بمدينة البيرة، إلى دور هيئات الرقابة كشركاء رئيسيين للجنة، ومتابعين لسير العملية الانتخابية في جميع مراحلها بنزاهة وشفافية، لافتاً إلى أهمية تقارير وتوصيات المؤسسات الرقابية لتحسين عمل اللجنة وتجنب الخلل في بعض الجوانب.

واستعرض ممثلو عدد من هيئات الرقابة تقارير الرقابة النهائية الخاصة بالانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى التي جرت في الحادي عشر من كانون الأول الماضي، واوصوا بضرورة الأخذ بعدد من ملاحظاتهم السابقة في المرحلة الثانية، وخصوصاً مواءمة كافة مراكز ومحطات الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن، وتقليل الاكتظاظ في المراكز والمحطات من خلال تعليق عدة نسخ من سجل ناخبي كل مركز واختيار محطات اقتراع كبيرة الحجم، والتطبيق الصارم لإجراءات الاقتراع وخاصة اقتراع الأميين.

من جانبها، أطلعت اللجنة المراقبين على عملها للأخذ بملاحظاتهم وتوصياتهم، وأشارت إلى تفاصيل إجراءات عملية الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وأعادت التأكيد على ضوابط عمل هيئات الرقابة والمراقبين، لافتة إلى اعتماد 45 هيئة رقابة محلية يصل عدد مراقبيها إلى نحو 2000 مراقب ومراقبة، علماً أن باب اعتماد هيئات الرقابة ما يزال مفتوحاً.

يذكر أن فترة الدعاية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية تبدأ يوم السبت المقبل، بالتزامن مع نشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين، ومن المقرر أن يجري الاقتراع يوم السبت الموافق 26/3/2022.

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