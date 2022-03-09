هيئة الاسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

رام الله - دنيا الوطنوثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين شهادات اعتقال لشبان فلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهم، ومنهم الشاب علي أبو زلطه (18 عاماً) من مدينة الخليل والذي اعتقلته جيش الاحتلال بعد مداهمة منزلة الساعة الخامسة فجراً وأثناء لحظة اعتقال انهالوا عليه بالضرب المبرح، وتم تقييده بقيود بلاستيكية محكمة ليقتادوه بعد ذلك الى "سجن عوفر".أما عن حال الأسير أسامه زكريا ( 22 عاما) من سكان بلدة عناتا حيث اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال الساعة الثالثة فجراً، ليقتادوه الى مستوطنة "عناتوت " وبقي لمدة 5 ساعات متواصلة ليقتادوه بعد ذلك الى " تحقيق عوفر " وتم نقله بعد ذلك الى مركز تحقيق عتصيون وبقي لمدة 11 يوما ليعيدوه مرة أخرى الى " سجن عوفر".ومن الجدير ذكره أن هذه المرة الثانية لاعتقال الاسير زكريا حيث أفرج عنه بتاريخ 8/2021 بعد أن قضى محكوميته.وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر ، الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف أن هذا الأسلوب المتبع "يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان .