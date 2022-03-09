السيسي يتحدث عن مواجهة تحديات غير مسبوقة



وأوضح أنه على المستوى العالمي ظهرت جائحة (كورونا) واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكلا جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف الرئيس المصري، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بـ "يوم الشهيد"، اليوم الأربعاء، أنه من قبل الجائحة وتلك الصراعات اجتاحت سائر أنحاء المنطقة موجات من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وانهيار لبعض الدول وتفكك مجتمعاتها وتفشي خطر الإرهاب، والتي كانت لتطال وطننا الحبيب لولا عناية الله ولطفه.



وأوضح الرئيس المصري أنه على "المستوى الداخلي واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة، بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة الإرهاب وكسر شوكته"، مؤكدا أن العالم اجمع يشهد بما حققته مصر من انجازات لمواجهة تلك التحديات لتمضى مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن متقدم في جميع المجالات.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة".