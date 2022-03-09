طالع أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومة خلال جلستها بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مجموعة من القرارات المختلفة، وذلك خلال جلستها الاسبوعية التي عقدتها مساء اليوم الأربعاء.وأكدت اللجنة، أنه تم إقرار آلية ومحددات تنظيم الحوادث القضائية وما يترتب على ذلك من حقوق وإجراءات، لافتا إلى أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.واشارت اللجنة، إلى أنه تم إقرار مبادرة تطوير وتوحيد منظومة التحقيقات الإدارية في الدوائر الحكومية، منوهة في الوقت ذاته إلى أنه تم تكليف ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة العدل لإجراء التعديلات النهائية على لائحة الابتعاث والتدريب.وقالت: "المصادقة على محددات التكليفات للوظائف الإشرافية في الدوائر الحكومية، على قاعدة تكافؤ الفرص"، مضيفة: "الموافقة على آليات تعديل بيانات سجلات الحاصلين على لم الشمل في الأنظمة المحوسبة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية".واشارت إلى أنه تم اعتماد توصيات وزارة التنمية الاجتماعية حول التقرير الخاص بمسح الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الأمن الغذائي.وفي السياق، قالت اللجنة: "تم تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والداخلية والأمن الوطني، والاقتصاد الوطني، لدراسة الاحتياجات البشرية واللوجستية لتطوير العمل في معبري رفح وكرم أبو سالم التجاري".وأكدت لجنة متابعة العمل الحكومي، أنه تم اعتماد جدول تشكيلات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.