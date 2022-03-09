رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يصل البحرين

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء إلى البحرين، حيث سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمن في البلاد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن: "كوخافي وصل هذا المساء إلى مملكة البحرين بزيارة تاريخية حيث تم استقباله رسميا من قبل رئيس أركان قوة دفاع البحرين الفريق ذياب بن صقر النعيمي. كما التقى مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في البحرين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح أن كوخافي سيلتقي بمسؤولين آخرين في المؤسسة العسكرية والقيادة البحرينية بالإضافة إلى قائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال تشارلز براد كوبر في مقر الأسطول في البحرين.وأشار إلى أن "هذه الزيارة تضاف إلى سلسلة اجتماعات تمت في إطار تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي من بينها زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية".