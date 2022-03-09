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نابلس: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في برقة

نابلس: إصابة فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في برقة
رام الله - دنيا الوطن
اصيب، اليوم الاربعاء، فتى برصاص الاحتلال خلال مواجهات على مدخل بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: "إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، على مدخلي بلدتي برقة وبزاريا، عقب تشييع جثمان الشاب أحمد سيف، الامر الذي ادى الى اصابة الفتى يزن سامر صلاح برصاص الاحتلال الحي في اليد"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ويذكر ان بلدة برقة شيعت جثمان الشاب احمد سيف الذي أعلن استشهاده فجر اليوم، متأثرا بجروح اصيب بها الثلاثاء الماضي.

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