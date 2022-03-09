دولي

الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما تم تدميره بأوكرانيا اليوم الأربعاء

الدفاع الروسية تعلن حصيلة ما تم تدميره بأوكرانيا اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 49 منشأة عسكرية أوكرانية تم تدميرها بغارات الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء.

وخلال موجز صحفي أوضح المتحدث باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف أن عدد المنشآت المدمرة يشكل مركزين لإدارة القتال و6 منظومات صواريخ مضادة للجو و4 مستودعات ذخائر ووقود و37 موضعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن 2786 موقعا تابعا للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في هذا البلد، بينها 953 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و101 راجمة صواريخ و351 مدفعا، و718 قطعة من العربات العسكرية الخاصة، و93 طائرة مسيرة.

وتابع الجنرال الروسي أن 89 طائرة و57 مروحية تابعة للجيش الأوكراني تم تدميرها على الأرض وفي الجو من قبل القوات الجوفضائية الروسية، وأن جزءا من الطائرات الأوكرانية طارت إلى رومانيا ولا تشارك في العمليات القتالية.

وأضاف كوناشينكوف أن 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية تم تعطيلها نتيجة أداء القوات الروسية ولا ينفذ الطيران الأوكراني سوى طلعات منفردة.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن منظومة الدفاع الجوي الأوكراني جرى تدميرها بنسبة تزيد عن 90% من قدراتها. وأشار إلى أن تدمير جزء كبير من محطات الرادار العسكرية حرم القوات المسلحة الأوكرانية من معلومات عن الوضع في أجواء البلاد، الأمر الذي تحاول قيادة الجيش تعوضيه عبر تلقي بيانات من طائرات E-3A التابعة لمنظومة "أواكس - الناتو" والتي تقوم بدوريات على مدار الساعة في أجواء بولندا.

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