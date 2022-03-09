صبيحات: فلسطين بمراحلها الأخيرة لانحسار الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير صحة جنين د. وسام صبيحات أعلن فلسطين أصبحت في المراحل الأخيرة لانحسار الموجة الخامسة من وباء كورونا مشيراً إلى تسجيل عدد إصابات ووفيات أقل بكثير من الأسابيع الماضية.وأضاف صبيحات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن تلقي نحو 60% من المواطنين اللقاح ضد كورونا يعتبر العامل الأساس في انكسار الموجة مشيراً إلى أن اللقاح يؤدي إلى تقليل أعراض الإصابة.وقال صبيحات إن الإصابات أصبحت بالعشرات أو المئات بعدى كانت بالالاف كما أن الحالات في المستشفى انخفضت إلى 88 فقط نصفها يخضع للتنفس الاصطناعي.