شؤون فلسطينية

منصور: اجتماع لحركة عدم الانحياز غدا وفلسطين تقدم إحاطة حول تطورات الاوضاع

منصور: اجتماع لحركة عدم الانحياز غدا وفلسطين تقدم إحاطة حول تطورات الاوضاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور عن اجتماع سيعقد غدا لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز على مستوى السفراء سيتم خلاله تقديم إحاطة حول مستجدات الاوضاع على الارض في فلسطين إلى جانب اجتماعات اخرى للمجموعة الاسلامية ومع ممثلي الدول المختلفة لتسيط الضوء على ما يجري في الأرض الفلسطينية من جرائم إسرائيلية.

وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، إن التواصل مستمر مع مكونات المجتمع الدولي مشيرا إلى اجتماع عقد لمجلس السفراء العرب في نيويورك قبل أيام وتم خلاله تقديم إحاطة حول تصعيد الاحتلال لانتهاكاته والمطلوب من المجموعة العربية في ظل هذه الأوضاع .

وكان منصور بعث ، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، بشأن مواصلة إسرائيل، لجرائمها بحق شعبنا ، ليتحملوا مسؤولياتهم في مسائلة اسرائيل التي تستغل الظروف الدولية الراهنة لتصعيد جرائمها دون ملاحقة أو عقاب.

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