هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة ماضية بخطواتها النضالية وتتجه لإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الحركة الأسيرة ماضية في تصعيد خطواتها النضالية ضد سياسة إدارة السجون الانتقامية بحقهم، مبينا أن هذه الخطوات قد تتجه نحو الإضراب المفتوح عن الطعام نهاية الشهر الجاري في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن حالة من التوتر والغليان الشديدين تسود سجون الاحتلال بعد وصول الحوار ما بين ممثلي الاسرى وإدارة السجون إلى طريق مسدود واستمرار الإجراءات الانتقامية والتنكيلية بحق الأسرى وحرمانهم من حقوقهم .وحذر عبد ربه ، من خطورة الأوضاع الصحية على حياة الأسرى المرضى بعد قيام الحركة الأسيرة في كل من سجن النقب وعوفر ونفحة بمقاطعة عيادات السجون والامتناع عن تناول الأدوية دفاعا عن كرامتهم .