بلجيكا والحكومة الفلسطينية توقعان على برنامج التعاون بقيمة 70 مليون يورو

رام الله - دنيا الوطنوقع القنصل البلجيكي العام ويلفريد بفيفر، نيابة عن الحكومة البلجيكية، على برنامج التعاون مع الحكومة الفلسطينية، بقيمة 70 مليون يورو للأعوام 2026-2022، اليوم الأربعاء، في رام الله، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.وقال رئيس الوزراء: "برنامج التعاون مهم لنا لأنه سيغطي مواضيع لها علاقة بالتعليم والتدريب المهني وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز قضايا الريادة، بالإضافة الى القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف: "نؤكد على روح الصداقة والتعاون ما بين فلسطين وبلجيكا، وهذا البرنامج يخاطب الأولويات لنا، ويغطي كافة الأراضي الفلسطينية لا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويشكل رسالة دعم للحفاظ على حل الدولتين".من جانبه قال القنصل البلجيكي: "برنامج التعاون هذا تم بالتعاون والمشاورات مع الحكومة وأولويات عملها، من مبدأ تعزيز الشراكة والبناء عليها".