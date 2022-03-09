لجنة الانتخابات تنشر الكشف النهائي للقوائم السبت المقبل

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم

الله أن اللجنة ستنشر السبت المقبل الكشف النهائي للقوائم والمرشحين

للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقررة في السادس والعشرين من

الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم ذاته.

وأشار طعم الله في حديث لإذاعة (فلسطين) الرسمية،

إلى أن لجنة الانتخابات وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع الشرطة لتأمين العملية

الانتخابية وسيكون هناك غرفة عمليات مشتركة، كما تم توقيع ميثاق شرف لمرحلة

الدعاية الانتخابية مبينا أن اللجنة ستواصل استقبال طلبات اعتماد القوائم

حتى العشرين من هذا الشهر.

وأوضح طعم الله أن هناك عدد من الشروط الواجب الالتزام بها فترة الدعاية

الانتخابية أبرزها احترام كل قائمة للقوائم الاخرى ضمن القانون كما أنه لا

يجوز ان تكون الدعاية الانتخابية في أماكن ودوائر حكومية وإن تمت في اماكن

خاصة يتوجب اخذ موافقة أصحابها مضيفا أنه لا يجوز أن تحتوي الدعاية على

خطاب عنصرية او قدح أو ذم.

وفيما يتعلق بتمويل الدعاية الانتخابية، قال طعم الله إن التمويل يجب أن

يكون ذاتيا أو من جهات أخرى شريطة أن لا يكون من الخزينة العامة أو جهات

خارحية موضحا أنه تم إبلاغ القوائم الانتخابية بكل ذلك.

ونوه المتحدث باسم لجنة الانتخابات إلى أن هناك

حوالي 3 ألاف مراقب محلي سيكونوا منتشرين في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات

من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان

إضافة إلى الرقابة الدولية لإعطاء العملية الانتخابية المصداقية.

رام الله - دنيا الوطن