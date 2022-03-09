(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الخميس.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الأربعاء، على موقع الوزارة الالكتروني، أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق، بالاضافة الى الحافلة الاولى من الكشف الجديد رقم (2022/13)، كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/13).وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباح غدٍ الخميس في الصالة الخارجية للمعبر، مع احضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة، أن إجراء فحص (كورونا) للحافلة الأولى من الكشف الجديد، سيكون غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.وأشارت الهيئة، إلى أن مواعيد إجراء فحص (كورونا)، لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، ستكون على النحو التالي:- الخميس 3/10: فحص الحافلات (2-4).- الأحد 3/13: فحص الحافلات (5-7).- الإثنين 3/14: فحص الحافلات (8-10).