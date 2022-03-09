صبيحات: فلسطين في مراحلها الأخيرة لانحسار الموجة الخامسة من وباء (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير صحة جنين، وسام صبيحات أن فلسطين أصبحتفي المراحل الأخيرة لانحسار الموجة الخامسة من وباء كورونا مشيراً إلى تسجيل عدد إصابات ووفيات أقل بكثير من الأسابيع الماضية.وأضاف صبيحات، اليوم الأربعاء، أن تلقي نحو 60% من المواطنين اللقاح ضد كورونا يعتبر العامل الأساس فيانكسار الموجة مشيراً إلى أن اللقاح يؤدي إلى تقليل أعراض الإصابة.وقال صبيحات إن الإصابات أصبحت بالعشرات أو المئات بعد كانت بالالاف كما أن الحالات في المستشفى انخفضت إلى 88 فقط نصفها يخضع للتنفس الاصطناعي.