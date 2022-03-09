تخللها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات خلال عمليات دهم واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت أسرى محررين والقيادي خالد الحاج من جنين، تخللها اندلاع مواجهات.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس خالد الحاج، بعد اقتحام وتفتيش منزله في المدينة.ويذكر أن القيادي الحاج أفرج عنه قبل أشهر قليلة، وأمضى قرابة عشر سنوات في سجون الاحتلال.وطالت الاعتقالات في المدينة كل من الأسرى المحررين محمد أحمد سوقية، ومحمود كامل العيه من حي الهدف وواد برقين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال.كما واعتقلت قوات الاحتلال، إبراهيم لبيب نواصرة، والأسير المحرر علي نواصرة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية فحمة، كما احتجزت الشقيقين عبد الله وعثمان مراعبة بعد استجوابهما، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال داوود رفيق عيسى رنتيس (20 عاما)، وتوفيق عيسى رنتيس (60 عاما)، وابنه محمد (20 عاما) من مخيم الجلزون شمال المدينة.واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل، واعتقلت: مهدي يوسف البرغوثي، وهاني ممدوح عطا، ومؤمن سعيد دهشان عطا، وحسين شاهر غيد.ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أشرف المحتسب، ومحمد عرفات القواسمي، المحرر قاسم أبو حسين، المحرر فادي أبو داوود، شاهر أبو عيشة، ونبيل عابدين.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ا الفتى حمادة طارق صباح (16 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة تقوع شرق المدينة.وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف عبد الكريم شقير (20 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة الزاوية.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بنابلس، وأقدمت على إزالة صور المحرر عبد الرحيم بشكار من أمام منزله خلال اقتحامه.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مرشد الشوامرة، من بلدة الرام شمال المدينة.