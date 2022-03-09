حنيني: ثورة شعبنا ماضية في طريقها حتى دحر الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، عبد الحكيم حنيني، اليوم الأربعاء، أن ثورة شعبنا ماضية في طريقها حتى دحر الاحتلال الغاشم، مشددا على أن دماء الشهداء هو الوقود الذي يشعل الميادين في وجهه.ونعى حنيني بكل الفخر والاعتزاز شهيد نابلس الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا) من بلدة "برقة"، الذي ارتقى صباح اليوم، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات قبل أيام.وقال حنيني إن دماء الشاب سيف الزكية التي تمتزج مع دماء وتضحيات أبناء شعبنا في ميادين العز والشرف، تبعث للعدو برسالة مفادها أن أجسادنا ستبقى سياجاً يحمي أسرانا من إرهاب السجان، وتمهد الطريق نحو حريتهم الكاملة من سجون الاحتلال.وأضاف: "نعدُ شهداءنا وذويهم وأبناء شعبنا الصامد أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا".ووجه التحية لبلدة برقة وأهلها الصامدين المجاهدين، وهم يثبتون كل يوم لهذا العدو أنهم أصحاب حق ثابت لا ترهبه آلة الاحتلال العسكرية ولا عنجهية المستوطنين الذين يمارسون جرائمهم جهارا نهارا بغطاء سياسي من حكومتهم المتطرفة.واستجابة لدعوات الفعاليات القوى الوطنية، عم الإضراب الشامل في برقة حدادا على روح الشهيد سيف، ونعته مساجد البلدة عبر مكبرات الصوت.