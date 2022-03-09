حماس تنعى الشهيد أحمد حكمت سيف

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الشهيد الشاب أحمد حكمت سيف، (23 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المواجهات البطولية لشبابنا الثائرين مع جيش الاحتلال قبل أيّام، في بلدة برقة، شمال غرب نابلس في الضفة المحتلة.وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم اليوم الأربعاء، إنَّ رصاص الإرهاب، ووحشية الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضدّ شعبنا وشبابنا في الضفة المحتلة، لن يمنعهم من مواصلة طريق المقاومة والانتفاضة والاشتباك مع العدو بكلّ الوسائل، والانتصار للقدس والأقصى، مردفا "فتضحياتهم ونضالهم منارة يهتدي بها شعبنا، ودماءُ الشهداء تعبّد طريقه نحو التحرير والعودة".