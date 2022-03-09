نابلس: تشييع جثمان الشهيد أحمد سيف في برقة

رام الله - دنيا الوطنشيّع أهالي نابلس، مساء الأربعاء، جثمان الشهيد أحمد حكمت سيف (23 عامًا) من بلدة برقة، والذي ارتقى صباحا متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قبل أيام.وانطلق موكب التشييع من مستشفى النجاح الجامعي في نابلس وصولا إلى بيت عائلته في برقة بشمال غرب نابلس، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراته الثرى في مقبرة "آل سيف" بالبلدة.وردد المشيعون هتافات غاضبة منددة بجرائم الاحتلال، وسط دعوات للثأر لدماء الشهداء، وتمتين الوحدة الداخلية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية.وكان الشاب سيف أصيب بعدة رصاصات أطلقتها قوات الاحتلال عليه خلال مواجهات اندلعت في الأول من آذار/مارس الحالي على مدخل بلدة برقة عقب مسيرة دعم وإسناد للأسرى الفلسطينيين.ومكث الشهيد في غرفة العناية المكثفة بالمستشفى منذ ذلك الحين حيث كان مصابا بتهتك شديد في الرئتين والأمعاء، واحتاج إلى أكثر من 40 وحدة دم، بحسب مصادر طبية.واستجابة لدعوات الفعاليات القوى الوطنية، عم الإضراب الشامل في برقة حدادا على روح الشهيد، ونعته مساجد البلدة عبر مكبرات الصوت.