الجهاد الإسلامي: استقبال هرتسوغ في تركيا خذلان للقدس وفلسطين

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة استقبال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ في تركيا.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، "هذه الزيارة التي تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد أهلنا في القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتمثل انحيازاً للعدو في مواجهة جهاد الشعب الفلسطيني".وأضافت "السعي لاستعادة العلاقات مع العدو بذريعة مصلحة هذه الدولة أو تلك، هو خذلان للقدس وفلسطين".وثمنت الجهاد الإسلامي عالياً المواقف القوية للشعب التركي المسلم الرافض لهذه الزيارة، التي تقفز على دماء الشهداء الأتراك الذين ارتقوا لكسر الحصار عن غزة، وتتجاوز موقف الشعب التركي المساند لحقوق الشعب الفلسطيني.