مرداوي: اعتقال الحاج محاولة بائسة لتغييب صوت المقاومة بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، إنّ اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للقيادي خالد الحاج محاولة بائسة لتغييب صوت الحق والمقاومة في الضفة الغربية، والضغط على المقاومة الباسلة التي تتصدى للاحتلال وتدافع عن شعبنا.وشدّد على أنّ حملات الاعتقال الإسرائيلية اليومية لن تفلح أبدًا في كسر إرادة المقاومة، مضيفاً أنّ "التصاعد الكبير للفعل المقاوم في الضفة والقدس يرعب الاحتلال، كما يثبت أن جرائم الاحتلال من اعتقال وتنكيل لم ولن تنجح في اضعاف ارادة شعبنا، بل تزيده عزماً وإصراراً على المضي في طريقه حتى العودة والتحرير".وأكد مرداوي أن سياسة الاعتقال لن تفت من عضد أبناء الحركة وقياداتها، وأن الاعتقال على مر تاريخ الحركة؛ يزيدها صلابة وقوة في مقارعة الاحتلال.وأشار إلى أن القيادي الحاج يحمل سجلاً نضالياً مشرفاً وعظيماً، حيث تعرض لملاحقة الاحتلال والاعتقال والتهديد مراراً، بسبب مواقفه الوطنية المشرفة.واعتقل القيادي الحاج من منزله بجنين، خلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شنتها قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت أكثر من 20 مواطنا وتخللها اندلاع مواجهات.