شؤون فلسطينية

6 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

6 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 6 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا و815 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة، وحالتان في جنين، وحالة واحدة في مدينة القدس، وأخرى في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 12، نابلس 17، طولكرم 7، سلفيت 3، رام الله والبيرة 20، جنين 8، الخليل 6، قطاع غزة 55، مدينة القدس 75".      

وبينت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 9، نابلس 36، طولكرم 13، سلفيت 6، رام الله والبيرة 39، جنين 10، الخليل 2، طوباس 1، بيت لحم 11، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 540، مدينة القدس 145".

وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.               

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 41 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 73 مصابا بكورونا، بينهم 21 موصلون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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