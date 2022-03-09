روسيا: لا نسعى لاحتلال أوكرانيا أو إسقاط النظام

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الروسية إن العملية العسكرية الخاصة تسير وفقا لما هو مخطط له ولا تهدف لإسقاط النظام في أوكرانيا.وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات صحفية، الولايات المتحدة بتقديم تفاصيل حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، مشددة بالقول: "لا يمكن لواشنطن أن تلتزم الصمت بشأن الحقائق التي تم الكشف عنها حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".وأضافت زاخاروفا: "المختبرات البيولوجية الأوكرانية بالقرب من روسيا طورت مكونات أسلحة بيولوجية، كما أن القوات الروسية سيطرت على عدد من المنشآت النووية في أوكرانيا لمنع الاستفزازات، وفق تعبيرها.وأكدت أن المسؤولين في بعض المدن الأوكرانية هددوا بقتل المدنيين الذين يتوجهون إلى روسيا، متابعة: "نظام كييف يرتكب جرائم حرب بحق المدنيين في أوكرانيا".وأشارت زاخاروفا إلى أن زعماء بعض الدول الغربية يدعمون مشاركة مواطني بلادهم في القتال بأوكرانيا، مؤكدة أن هؤلاء يتحملون مسؤولية مقتل مواطنيهم المشاركين في القتال بأوكرانيا.