الصين: سنتخذ جميع التدابير للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية في روسيا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الصينية: إن تحرك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، دفع بالعلاقات الروسية- الأوكرانية المتوترة أساساً إلى "نقطة الانهيار".وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية، خلال الإيجاز الصحفي اليومي، الأربعاء، إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع مخاوف الصين بجدية فيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأن تتجنب الإضرار بحقوق الصين أو مصالحها بأي طريقة".وأوضح متحدث الخارجية الصينية، أن بكين ستتخذ "جميع التدابير للدفاع عن حقوق ومصالح الأفراد والشركات الصينية في روسيا".وأعلنت الصين عزمها تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 5 ملايين يوان (791 ألف دولار) من خلال الصليب الأحمر الصيني.