"14 يومًا على الأزمة الأوكرانية".. موسكو تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

رام الله - دنيا الوطنتواصل روسيا عملياتها العسكرية لليوم الرابع عشر على التوالي في أوكرانيا، وأعلنت اليوم الأربعاء، وقفا جديدا لإطلاق النار، بهدف السماح بإجلاء مدنيين من العاصمة كييف، إضافة إلى مدن تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف، وماريوبول.وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن نجاح عملية إجلاء 5 آلاف شخص من سومي، يوم أمس، ولكن تعثرت جهود مماثلة في مناطق أخرى.وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في أسعار الذهب الأسود في ظل القيود الغربية على روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي النفط في العالم.