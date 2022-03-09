دولي

"14 يومًا على الأزمة الأوكرانية".. موسكو تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين

"14 يومًا على الأزمة الأوكرانية".. موسكو تعلن وقف إطلاق النار لإجلاء المدنيين
رام الله - دنيا الوطن
تواصل روسيا عملياتها العسكرية لليوم الرابع عشر على التوالي في أوكرانيا، وأعلنت اليوم الأربعاء، وقفا جديدا لإطلاق النار، بهدف السماح بإجلاء مدنيين من العاصمة كييف، إضافة إلى مدن تشيرنيهيف، وسومي، وخاركيف، وماريوبول.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون عن نجاح عملية إجلاء 5 آلاف شخص من سومي، يوم أمس، ولكن تعثرت جهود مماثلة في مناطق أخرى.

وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في أسعار الذهب الأسود في ظل القيود الغربية على روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

أخبار ذات صلة

غوتيريش يدعو لغلق ملف وباء (كورونا) إلى الأبد

غوتيريش يدعو لغلق ملف وباء (كورونا) إلى الأبد

شاهد: صاروخ أوكراني يدمر دبابة روسية

شاهد: صاروخ أوكراني يدمر دبابة روسية

روسيا: لا نسعى لاحتلال أوكرانيا أو إسقاط النظام

روسيا: لا نسعى لاحتلال أوكرانيا أو إسقاط النظام

الصين: سنتخذ جميع التدابير للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية في روسيا

الصين: سنتخذ جميع التدابير للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية في روسيا

تعطل خدمات موقع (تويتر) حول العالم

تعطل خدمات موقع (تويتر) حول العالم

بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

بايدن يعلن حظر واردات النفط والغاز الروسية

بايدن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مساء اليوم

بايدن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مساء اليوم

دولة واحدة تستطيع وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.. من هي؟

دولة واحدة تستطيع وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.. من هي؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة وذوي الشهداء والاسرى والجرحى والاسرى المقطوعة راتبهم

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة وذوي الشهداء والاسرى والجرحى والاسرى المقطوعة راتبهم

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الخضار واللحوم والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم والدجاج في أسواق غزة

فجرا.. استشهاد شاب من برقة بنابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

فجرا.. استشهاد شاب من برقة بنابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاربعاء؟

كيف جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الاربعاء؟

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين

طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس

ابو هولي: المرأة الفلسطينية تحظى باهتمام الرئيس عبر زيادة تمثيلها بمواقع صناعة القرار

ابو هولي: المرأة الفلسطينية تحظى باهتمام الرئيس عبر زيادة تمثيلها بمواقع صناعة القرار

منوعات

شاهد: حمزة نمرة يثير الجدل ويبحث عن قبر أمه المتوفية منذ 30 عام

شاهد: حمزة نمرة يثير الجدل ويبحث عن قبر أمه المتوفية منذ 30 عام

شاهد: حسين فهمي يستهزئ من تصرفات محمد رمضان على العلن

شاهد: حسين فهمي يستهزئ من تصرفات محمد رمضان على العلن

شاهد: أشرف زكي يقف بجانب الفنانين ويصدر قرار حاسم لصالحهم

شاهد: أشرف زكي يقف بجانب الفنانين ويصدر قرار حاسم لصالحهم

لهذا السبب.. نقابة الموسيقين تتوعد لعمر كمال بعد عودته من أمريكا

لهذا السبب.. نقابة الموسيقين تتوعد لعمر كمال بعد عودته من أمريكا

شاهد: فنان مصري يعلن انفصاله عن خطيبته بعد 11 يوم من الخطوبة

شاهد: فنان مصري يعلن انفصاله عن خطيبته بعد 11 يوم من الخطوبة

شاهد: زينة تثير قلق متابعيها بآخر فيديو نشرته

شاهد: زينة تثير قلق متابعيها بآخر فيديو نشرته

شاهد: أحلام تحدث ضجة بما فعلته مع زوجها مبارك الهاجري

شاهد: أحلام تحدث ضجة بما فعلته مع زوجها مبارك الهاجري

لسبب مجهول.. حورية فرغلي تنفعل بشكل غريب بأحدث ظهور لها

لسبب مجهول.. حورية فرغلي تنفعل بشكل غريب بأحدث ظهور لها

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بأغلى سعر حذاء إشترته

شاهد: شمس الكويتية تثير الجدل بأغلى سعر حذاء إشترته

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل وتستنكر منة عرفة وطليقها

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل وتستنكر منة عرفة وطليقها

عربي

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

الأمير حمزة يعتذر من الملك: أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر وجلّ من لا يخطئ

الأمير حمزة يعتذر من الملك: أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر وجلّ من لا يخطئ

طائرة ركاب قطرية متجهة إلى كندا تحلق في الأجواء الأوكرانية

طائرة ركاب قطرية متجهة إلى كندا تحلق في الأجواء الأوكرانية

مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية

مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية