المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة وذوي الشهداء والاسرى والجرحى والاسرى المقطوعة راتبهم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، عن موعد صرف رواتب المياومة عن شهر ديسمبر 2022.وأكدت الوزارة في تصريح لها، أنه سيتم صرف رواتب المياومة عن شهر ديسمبر، اليوم الأربعاء، عند الساعة 11 صباحاً، في كافة فروع بنك البريد.في سياق آخر، أعلنت الوزارة، أنه وبالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، فإنه سيتم صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذي قطعت رواتبهم، عن شهر فبراير 2022، وذلك غداً الخميس عند الساعة 12 ظهرا،لافي كافة فروع بنك البريد، ووفق الإجراءات المتبعة في مواجهة (كورونا).