الزراعة بغزة: سمحنا باستيراد لحوم الحبش المبردة بكافة أجزائها بسبب ارتفاع الاسعار

رام الله - دنيا الوطنأكد أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن الوزارة قررت اتخاذ إجراءات وخطوات بهدف السيطرة على الارتفاع الملحوظ على أسعار الدواجن والحبش، لافتا إلى أن سعر الكيلو الواحد من 14 الى 15 شيكلاً.وقال البسيوني في تصريحات لإذاعة (الرأي)، صباح اليوم الأربعاء: "الوزارة سمحت اعتباراً من اليوم لكافة التجار باستيراد لحوم الحبش المبردة، بكافة أجزائها، بعد يومين من قرار مماثل باستيراد الدجاج المبرد من خارج قطاع غزة، دون أية قيود أو شروط".وأضاف: "هذه القرارات تهدف خلال الفترة المقبلة للحد من هذا الارتفاع وإعادة الاتزان بالأسعار، بحيث تكون مناسبة للمواطن الفلسطيني ولا تتسبب بخسائر لدى المزارع".واشار البسيوني، إلى أن استمرار الاستيراد، مرتبط باستمرار ارتفاع الأسعار، حيث سيتم وقفه في حال الوصول الى حالة من الاستقرار وانخفاض في الأسعار.وأوضح الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة، أن ارتفاع أسعار الصوص والإعلاف، مرتبط بحالة الارتفاع العالمي فيما يتعلق بكافة المدخلات في قطاع الإنتاج الزراعي، أو في القطاعات الإنتاجية بشكل عام، الأمر الذي ينعكس بظلاله سلباً على تكاليف التربية داخل المزارع، وبالتالي ارتفاع الأسعار في قطاع غزة.وأكد ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لمنع ارتفاع أسعار الدواجن، والحفاظ على أسعار عادلة لكل من المزارع والمواطن، وذلك بإيجاد مصادر بديلة، تأمل الوزارة من خلالها، أن تحدث أثراً إيجابياً وتؤدي الى انخفاض الأسعار.