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الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 385 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 540 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 247884 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4936 حالة، وإجمالي المتعافين 241004 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1944 وفاة.

وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة، من بينها 49 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 669067 شخصا.

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