فجرا.. استشهاد شاب من برقة بنابلس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناستشهد فجر اليوم الأربعاء، الشاب أحمد حكمت سيف (23 عامًا)، من برقة شمال غرب نابلس، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.وكان الشاب سيف اصيب في الاول من آذار الجاري بثلاث رصاصات في البطن والظهر إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة دعم واسناد للاسرى في برقة، وادخل الى المستشفى بحالة حرجة، واعلن عن استشهاده اليوم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأعلنت الفعاليات والقوى الوطنية في بلدة برقة الاضراب الشامل حدادًا على روح الشهيد سيف.يذكر ان قرية برقة والقرى المجاورة لها تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات واقتحامات الاحتلال والمستوطنين، الذين يحاولون العودة الى مستوطنة "حومش" المخلاة عام 2005.