طالع تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين





2-التزحلق على الطرقات.





3- تدني مدى الرؤية الأفقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-7 11-4 8-3 بيت لحم 15-7 11-4 8-3 رام الله والبيرة 14-6 10-3 7-2 طولكرم 18-10 14-8 11-6 نابلس 16-7 12-5 9-4 قلقيلية 18-10 14-8 11-6 جنين 18-8 14-6 10-5 سلفيت 15-7 11-4 8-3 طوباس 19-9 15-7 11-6 روابي 16-7 12-5 9-4 الخليل 14-6 10-3 7-2 غزه 19-12 15-10 13-8 أريحا 24-12 20-10 16-9 خانيونس 19-12 15-10 13-8 الأغوار الشمالية 22-10 18-8 14-7 رفح 20-11 16-9 14-7

4- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 5- تشكل الصقيع صباح الأحد.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا على بعض المناطق خاصة الشمالية و الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2022/03/10: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا .الجمعة 2022/03/11: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا .السبت 2022/03/12: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- شدة سرعة الرياح.