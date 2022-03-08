علي فيصل: بمقاومتنا ووحدتنا وشراكتنا الوطنية نحمي شعبنا ونهزم المشروع الامريكي الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل؛ ان شعبنا وقواه المناضلة قادرون على حماية شعبنا وهزيمة المشروع الامريكي الاسرائيلي، وان مقاومتنا وانتفاضتنا ووحدتنا وشراكتنا الوطنية كفيلة بتحقيق الانتصار على المحتل وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتقرير المصير وعودة اللاجئين.وكان فيصل يلقي كلمة منظمة التحرير الفلسطينية في المؤتمر العاشر لاتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان الذي عقد في سفارة دولة فلسطين بحضور وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، سفير فلسطين اشرف دبور، امين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح ابو ماهر العردات، اضافة الى قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية ونقابيين لبنانيين وفلسطينيين ومندوبي المؤتمر..ووجه فيصل التحية لاعضاء مؤتمر العودة العاشر لاتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، والى عمال فلسطين على امتداد ساحات النضال الذين شكلوا رأس حربة في مختلف معارك الدفاع عن القضية الوطنية، وكانوا النواة الصلبة في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية. كما كانوا ولا زالوا طليعة القوى الاجتماعية المناضلة من اجل تعزيز وتكريس الديمقراطية والعدالة في مجتمعنا الفلسطيني.واعتبر فيصل بان القرارات التي اتخذها المجلس المركزي في دورته الاخيرة هي خطوة ايجابية اعلنت نهاية مرحلة، وينبغي ان تشكل مقدمة لمرحلة جديدة.. خاصة في ظل حالة النهوض الجماهيري وتصاعد حركة المقاومة الشعبية وصمود الاسرى الذي يحتاجون كل دعم ومؤازرة.. لذلك ندعو الى تعزيز الحوار الوطني والعمل الحثيث لاستعادة الوحدة الوطنية وتطبيق قرارات المجلس المركزي، ورسم استراتيجية وطنية على اساس برنامج الاجماع الوطني ووثيقة الاسرى وقرارات المجلسين ومخرجات لقاء الامناء العامين، وبما يقود الى انتفاضة شاملة من شأنها ان تقوي الحالة الفلسطينية في ظل حالة التهميش التي تشهده جراء الانقسام العربي وسياسات التطبيع المتسارع ومشاربع الضم والتطهير العرقي..وعن اوضاع اللاجئين في لبنان قال فيصل: يختصر عمالنا في مأساتهم مشكلات كل الشعب بفعل تجاهل المرجعيات المعنية للاوضاع الصعبة التي يعيشها. لذلك نتوجه الى الدولة اللبنانية من اجل انصاف العامل الفلسطيني واقرار حقه في العمل بحرية وللعاملين في المهن الحرة بدون اجازة وحق التملك..وجدد فيصل الدعوة للاونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اغاثة اللاجئين، معتبرا بان ما يعيشه اللاجئون في لبنان من اوضاع صعبة، انما يأتي في اطار حرب التجويع التي يشنها الثنائي الامريكي الاسرائيلي الهادف الى ضرب المرتكزات السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحق العودة بما فيها وكالة الغوث.كما دعا الوكالة الى اعتبار مسألة توفير مبالغ مالية لخطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة للاجئين الفلسطينيين والمهجرين من سوريا هي القضية التي يجب ان تتقدم كل الاولويات، الى جانب مواصلة الجهود لحل جميع المشكلات المتعلقة باعمار مخيم نهر البارد وتلك الخاصة بالموظفين وغيرها من اشكالات تتطلب معالجات سريعة.. والتواصل مع الدول المانحة لابعاد الوكالة عن دائرة اللابتزاز والتسييس..وختم بدعوة منظمة التحرير للتواصل مع الدول المانحة وزيادة تقديمات مؤسساتها، اضافة الى الدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الاجتماعية في دعم شعبنا والتخفيف عنه معاناته..