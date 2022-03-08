دولي

تعطل خدمات موقع (تويتر) حول العالم

تعطل خدمات موقع (تويتر) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (down detector) بأن ملايين الأشخاص حول العالم يواجهون مشاكل في استخدام موقع (تويتر)، مبينا أن خدمات الموقع بدأت بالتعطل في حوالي الساعة 15:13 بتوقيت غرينتش.

وأفاد موقع (ديلي ميل) بأن المستخدمين يواجهون مشكلة في عرض أي ردود على التغريدات على تطبيق iOS، وتظهر رسالة تقول: "تمت مصادفة خطأ. حاول مجددا".

وفي حين أن (تويتر) لم يعلق بعد على هذه القضية، فقد تم الإبلاغ عن آلاف المشاكل على Down Detector. وقال 65% إنهم يواجهون مشكلات مع التطبيق، و25% يواجهون مشكلات مع الموقع، و9% يواجهون مشكلة اتصال مع الخادم (Server Connection).

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