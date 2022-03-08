شؤون فلسطينية

صحيفة: الرئيس عباس يرفض ضغوطا أمريكية لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

صحيفة: الرئيس عباس يرفض ضغوطا أمريكية لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (رأي اليوم)، عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أن الادارة الأمريكية مارست ضغوطات وابتزازات" على السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب التطورات الحاصلة في ملف الازمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن الضغوطات التي مارستها الادارة الامريكية على السلطة الفلسطينية، تهدف الى جعل الاخيرة تدين وتستنكر الخطوة العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لم يتماشى حتى اللحظة مع هذه الضغوطات، وأنه يرفض التعامل مع العديد من رسائل التهديد التي وصلت مكتبه من العواصم الاوروبية.

وقالت: "إن قرار الرئيس عباس، كان صارما بهذا الملف، خشية من تضرر العلاقات بأي من جانب الصراع العسكري القائم".

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