الشرطة تعتقل شخصاً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 6 مليون شيكل بالقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، شخصاً من محافظة جنين فار من وجه العدالة وصادر بحقه 19 مذكرة قضائية بتهمة اصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 6 مليون شيكل في محافظة القدس المحتلة.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن الشرطة القضائية والمباحث العامة تمكنت من القبض على المطلوب وتبين انه يقود مركبة غير قانونية وهو مطلوب منذ 5 سنوات.وأكدت بانه تم تحفظ على المقبوض عليه ومركبته غير القانونية تمهيدا لإحالته للنيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.