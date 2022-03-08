عاجل

  • بوتين يقرر حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر

  • سلسلة مطاعم ماكدونالدز تغلق مؤقتا فروعها الـ850 في روسيا

شؤون فلسطينية

وينسلاند: قلقون من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية

وينسلاند: قلقون من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على استشهاد 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال بينهم طفل، وإصابة 26 آخرين خلال الأسبوع الماضي، أن "كل حالة وفاة مأساوية، وكل إصابة مؤسفة، لكن فقدان أو إصابة طفل أمر مدمر بشكل خاص"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجدد وينسلاند تأكيده على أن "الأطفال يجب ألا يكونوا أبدًا هدفًا للعنف أو يتعرضوا للأذى بسببه".

وقال وينسلاند: "في هذا الوضع المضطرب، يجب على جميع المعنيين الامتناع عن الأعمال والاستفزازات التي تغذّي التوترات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. لا يمكن أن يكون هناك مبرر للعنف أو الإرهاب، يجب أن يدينه الجميع".

أخبار ذات صلة

صحيفة: الرئيس عباس يرفض ضغوطا أمريكية لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

صحيفة: الرئيس عباس يرفض ضغوطا أمريكية لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا

الشرطة تعتقل شخصاً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 6 مليون شيكل بالقدس

الشرطة تعتقل شخصاً بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 6 مليون شيكل بالقدس

الجاغوب: تأجيل المؤتمر الثامن لحركة فتح حتى النصف الثاني من شهر مايو

الجاغوب: تأجيل المؤتمر الثامن لحركة فتح حتى النصف الثاني من شهر مايو

الخارجية الفلسطينية: إجلاء أبناء شعبنا من مدينة سومي بسلام

الخارجية الفلسطينية: إجلاء أبناء شعبنا من مدينة سومي بسلام

فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق الوسطى وخانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق الوسطى وخانيونس

القواسمي لوفدين أميركيين: إزدواجية المعايير في الإنسانية والعدالة &#34;نفاق سياسي&#34;

القواسمي لوفدين أميركيين: إزدواجية المعايير في الإنسانية والعدالة "نفاق سياسي"

الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق الوسطى وخانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق الوسطى وخانيونس

القواسمي لوفدين أميركيين: إزدواجية المعايير في الإنسانية والعدالة &#34;نفاق سياسي&#34;

القواسمي لوفدين أميركيين: إزدواجية المعايير في الإنسانية والعدالة "نفاق سياسي"

الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

&#34; الشؤون المدنية&#34;: تسليم جثمان الشهيد يامن جفال عصر اليوم

" الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيد يامن جفال عصر اليوم

النخالة: ما تقدمه المرأة الفلسطينية يؤهلها لتكون العمود الفقري في مسيرة المقاومة

النخالة: ما تقدمه المرأة الفلسطينية يؤهلها لتكون العمود الفقري في مسيرة المقاومة

الخضري: المرأة الفلسطينية صمام أمان لتعزيز الصمود وقوة يجب استثمارها في مجالات العمل الفلسطيني

الخضري: المرأة الفلسطينية صمام أمان لتعزيز الصمود وقوة يجب استثمارها في مجالات العمل الفلسطيني

الديمقراطية: هدم منازل المواطنين جريمة تطهير عرقي جماعية لن تنال من إرادة شعبنا

الديمقراطية: هدم منازل المواطنين جريمة تطهير عرقي جماعية لن تنال من إرادة شعبنا

منوعات

هند صبري تثير الجدل بطريقة دفاعها عن منى زكي وفيلمها الأخير

هند صبري تثير الجدل بطريقة دفاعها عن منى زكي وفيلمها الأخير

شاهد كيف ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

شاهد كيف ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي &#34;داعش&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي "داعش"

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم &#34;واحد من الناس&#34;

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم "واحد من الناس"

عربي

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

الجيش المصري يصدر بيانا بعد مقتل اثنين من جنوده

مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية

مصر تفرض حظرا على بعض البضائع الأوروبية

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء