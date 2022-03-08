طائرة ركاب قطرية متجهة إلى كندا تحلق في الأجواء الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (فلايت رادار)، اليوم الثلاثاء: "إن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية دخلت المجال الجوي لأوكرانيا في منطقة أوديسا".وأضاف الموقع الذي يتيح مراقبة موقع الطائرة في الوقت الفعلي، في بيان له: "الطائرة تحلق من العاصمة القطرية الدوحة إلى مونتريال بكندا. وقد طارت في السابق فوق شبه جزيرة القرم، وتطير حاليا في منطقة أوديسا. ويتابع رحلة الطائرة أكثر من 62 ألف مستخدم".ولاحقا، حدث الموقع بياناته، مبينا أن الطائرة الآن في الأجواء التركية في منطقة زنغولداق، ولم تصل إلى البحر الأسود.وكتبت وسائل الإعلام في وقت سابق، أن طائرات الخطوط الجوية الغربية توقفت عن التحليق فوق أوكرانيا لأسباب أمنية، بسبب العملية العسكرية الروسية.بالإضافة إلى ذلك، أغلقت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي مجالهما الجوي في وجه بعضها البعض. وأشار الخبراء إلى أن شركات الطيران الآسيوية تستفيد من ذلك.