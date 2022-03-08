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دولي

بايدن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مساء اليوم

بايدن يعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت واشنطن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن مساء اليوم، الثلاثاء، إجراءات جديدة ضد روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا، بينما قال السيناتور، كريس كونس، إن الحديث يدور عن حظر استيراد النفط الروسي.

وأفاد البيت الأبيض، في جدول أعمال محدث لبايدن نشر الثلاثاء، بأن "الرئيس سيعلن عن إجراءات تهدف إلى مواصلة تحميل روسيا المسؤولية عن حربها غير المبررة ضد أوكرانيا"، مبينا أنه سيلقي كلمة في الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).  

وفي غضون ذلك قال كونس، عضو مجلس الشيوخ من ولاية ديلافير والمنتمي إلى الحزب الديمقراطي، متحدثا لقناة "CNN"، إن إدارة بايدن ستعلن الثلاثاء أو الأربعاء عن فرض حظر على استيراد النفط الروسي.

وأشار كونس إلى أن الولايات المتحدة ناقشت الموضوع مع الحلفاء الأوروبيين، وأكد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في الكوكب كله، لكنه شدد على أن "هذا هو ثمن الحرية".

كما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر لها أن إدارة بايدن "تنوي فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية اليوم"، مشيرة إلى أن "الحلفاء الأوروبيين لن ينضموا" إلى هذا القرار لكن اتخاذه جرى "بعد مشاورات مع أوروبا التي تعتمد على موارد الطاقة الروسية بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة".

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