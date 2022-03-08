شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجل 5 حالات وفاة و465 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، سلفيت 4، رام الله والبيرة 23، طولكرم 8، جنين 13، بيت لحم 10، ضواحي القدس 2، قلقيلية 4، الخليل 7، نابلس 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 211، مدينة القدس 170".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، سلفيت 3، رام الله والبيرة 38، طولكرم 16، جنين 14، بيت لحم 18، ضواحي القدس 5، قلقيلية 9، الخليل 12، نابلس 49، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 900، مدينة القدس 350".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة وحالة وفاة في مدينة القدس، حالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في بيت لحم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضا، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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