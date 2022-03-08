شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق الوسطى وخانيونس

قوات الاحتلال تطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق الوسطى وخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وبلدة القرارة جنوبه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه أراضي المواطنين الزراعية بالتزامن مع وجود المزارعين فيها وأجبرتهم على الانسحاب دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.

وقال إن قوات أخرى متمركزة في موقع "كيسوفيم العسكري" فتحت أيضا نيران رشاشاتها وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، أجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

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