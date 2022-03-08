دولي

روسيا: مدمرتان أمريكيتان تحملان صواريخ موجهة تدخلان بحر البلطيق

روسيا: مدمرتان أمريكيتان تحملان صواريخ موجهة تدخلان بحر البلطيق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الروسية: إن مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا مياه بحر البلطيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك في عدة جبهات في أوكرانيا.

وجددت أوكرانيا مطالب سابقة لحلف الناتو بفرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا، وهو ما رفضه الحلف، لمخاوف أن يؤدي ذلك إلى مواجهة عسكرية مباشرة بينه وبين موسكو.

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واعتبرت مجلة (فورين أفيرز) الأمريكية، أن قيام الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بإنشاء صندوق إقراض أسلحة لأوكرانيا، بما فيها مقاتلات وطائرات دون طيار وصواريخ، سوف يمنع سقوطها في أيدي القوات الروسية.

وأكدت المجلة في تقرير لها، أول أمس الأحد، أن الدول الغربية تملك الموارد اللازمة لسد هذه الفجوة العسكرية أمام القوات الروسية وضمان انتصار أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث عن دعم تمرد أوكراني، افتراض سابق لأوانه وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، بينما لا يزال الجيش الأوكراني وكتائب الدفاع الإقليمية بعيدة عن الهزيمة.

وقالت المجلة في تقريرها: "لمنح القوات الأوكرانية فرصة قتالية، يجب على واشنطن وحلفائها إنشاء برنامج إقراض وإيجار على غرار البرنامج الذي قدم الأسلحة والمساعدة لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية".

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