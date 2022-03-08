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شؤون فلسطينية

الخضري: المرأة الفلسطينية صمام أمان لتعزيز الصمود وقوة يجب استثمارها في مجالات العمل الفلسطيني

الخضري: المرأة الفلسطينية صمام أمان لتعزيز الصمود وقوة يجب استثمارها في مجالات العمل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري المرأة الفلسطينية بـ "صمام أمان لتعزيز الصمود"، وقوة يجب استثمارها في مجالات العمل الفلسطيني.

ودعا الخضري الثلاثاء في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وصل "صفا"، إلى ضرورة إعطاء المرأة الفلسطينية مساحة أكبر ومهام أساسية في هذه المرحلة المهمة التي يعيشها شعبنا، والتي تحتاج لتعزيز الصمود والبناء واستثمار الطاقات.

وأكد أن دور المرأة الفلسطينية في مواجهة التحديات بارز وواضح، موجهاً التحية لها ولكل نساء العالم.

وقال " شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة حرجة من استمرار الحصار في غزة، والتوسع الاستيطاني والتهويد وسلب الأراضي في القدس والضفة الغربية".

وأضاف " لا سبيل ولا طريق إلا طريق واحد وهو الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، واستثمار كل الإمكانيات والطاقات لجميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده".

وأشار إلى النماذج المضيئة التي قدمتها الفلسطينية على عدة صعد عربية ودولية، وما حصدته من الجوائز العلمية وما وصلت إليه من مراكز مرموقة بين مثيلاتها من دول تعيش في حال أكثر استقراراً.

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