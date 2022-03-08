سباعنة يدعو إلى حراك شعبي وفصائلي لإسناد الأسرى والأسيرات

رام الله - دنيا الوطندعا الناشط في شؤون الأسرى الأسير المحرر ثامر سباعنة إلى حراك شعبي وفصائلي ورسمي لإسناد الأسرى والأسيرات وحمايتهم، إلى جانب حراك إعلامي ودبلوماسي واعٍ لنشر انتهاكات الاحتلال بحقهم.وقال سباعنة إن الأسرى أعلنوا النفير العام، وحاليا يتم دراسة الدخول بإضراب عن الطعام كجزء من معركتهم مع ادارة السجون.وفي اليوم العالمي للمرأة، يعتقل الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونه 32 أسيرة فلسطينية، يعانين ظروفًا قاسية وأوضاعًا صعبة.وأوضح سباعنة أن الشارع الفلسطيني حتى الآن لم يقم بما يتوجب تجاه الأسرى في معركتهم، داعيا للتحرك العاجل بكل المحافل للوقوف مع أسرانا ونصرتهم.وبيّن أن الأسرى يدركون خطورة الأوضاع وما وصلت إليه السجون، وفي ذات الوقت يدركون أن أي تراجع للأسرى سيؤدي لضياع حقوقهم واستفراد ادارة السجون بهم.وأشار إلى أن معركة الأسرى مستمرة، وفي تصاعد خاصة في ظل انشغال العالم بحرب روسيا وأوكرانيا.ولفت سباعنة إلى أن الاحتلال ممثلا بإدارة السجون استغل الأوضاع العالمية ومارس حربه ضد أسرانا، مضيفا: "إن اعتداء السجانين على الأسرى في قسم 5 في سجن النقب ورشهم بالغاز أثناء الصلاة تطور خطير واعتداء مباشر على الأسرى، ويشكل خطورة على حياتهم في ظل وجود أسرى مرضى وأسرى كبار السن".وذكر سباعنة أن الأسرى في هذه الأيام يخوضون عدة معارك، فالأسرى الإداريين ما زالوا يقاطعون محاكم الاحتلال، والأسرى في أقسام الغرف ما زالت معركة إلغاء قرارات إدارة السجون حول الفورات والغرف.وقال سباعنة: "للأسف مما يؤلم محاباة العالم والكيل بمكيالين، فحقوق الإنسان والشرعية الدولية شعارات مطلوب تطبيقها على الغرب والأوكران بينما لا تجد لها ذكر عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني".ويستمر الأسرى في انتفاضتهم المتمثلة بالعصيان والتّمرد على قوانين إدارة السجون، حتّى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكلٍ جذريّ، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن "نفحة".ويرفض الأسرى الإجراءات التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم والتي كان منها حرمانهم من زيارة الأهل والكانتين لشهر كامل، ويهددون أنه وفي حال استمرت الإدارة على موقفها الحاليّ، سيعلنون الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 آذار/ مارس الجاري.وأعلن الأسرى الإداريون في سجن النقب اليوم الثلاثاء، عن خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم، مؤكدين أنها تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعاً.