القيادي الحاج: السيلة الحارثية ستبقى حاضنة الثوار

رام الله - دنيا الوطنأشاد القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، اليوم الثلاثاء، بصمود بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقها منذ أشهر.وقال الحاج إن السيلة الحارثية بلدة العلم والعلماء والتنوع الفكري والسياسي، والثوار والمجاهدين والمناضلين منذ الثورة الأولى لشعب فلسطين.وأضاف أنها ما تخلّفت يوماً عن المحطات الكبرى والمهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي بلد الخير والإصلاح، تشبه في ذلك الكثير من فلسطين.ونوه الحاج إلى أنه منذ أشهر تقتحم قوات الاحتلال البلدة وتلاحق أهلها وتعتقل العشرات منهم، ولم يسلم من ذلك حتى النساء، علاوة على تفجير بيوت الأسرى منهم كعقوبة جماعية، وترويع الأطفال والآمنين.وأضاف أن كل ذلك من أجل كيّ الوعي لدى أهلها وحتى لا يعودوا حاضنة للثورة والثوار، أو مشاركين فيها أو مناصرين للقضية والمقدسات.وتابع أن السيلة الحارثية وأهلها وجندها ومخلصوها باقون، ببقاء المسجد الأقصى المبارك والقدس وفلسطين، لأنهم والشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض".وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهدمت، صباح اليوم الثلاثاء، منازل منفذي عملية "حومش" البطولية بعد اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وشهدت البلدة خلال عمليات الاقتحام والتفجير، اشتباكات عنيفة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بالنار والعبوات المحلية والزجاجات الحارقة.