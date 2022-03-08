عاجل

  • الشؤون المدنية: سلطات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد الطفل يامن جفال من محافظة القدس عصر اليوم عند "حاجز الزعيم"

مباشر | العملية العسكرية الروسية تتواصل على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

القيادي الحاج: السيلة الحارثية ستبقى حاضنة الثوار

القيادي الحاج: السيلة الحارثية ستبقى حاضنة الثوار
رام الله - دنيا الوطن
أشاد القيادي في حركة حماس، خالد الحاج، اليوم الثلاثاء، بصمود بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقها منذ أشهر.

وقال الحاج إن السيلة الحارثية بلدة العلم والعلماء والتنوع الفكري والسياسي، والثوار والمجاهدين والمناضلين منذ الثورة الأولى لشعب فلسطين.

وأضاف أنها ما تخلّفت يوماً عن المحطات الكبرى والمهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وهي بلد الخير والإصلاح، تشبه في ذلك الكثير من فلسطين.

ونوه الحاج إلى أنه منذ أشهر تقتحم قوات الاحتلال البلدة وتلاحق أهلها وتعتقل العشرات منهم، ولم يسلم من ذلك حتى النساء، علاوة على تفجير بيوت الأسرى منهم كعقوبة جماعية، وترويع الأطفال والآمنين. 

وأضاف أن كل ذلك من أجل كيّ الوعي لدى أهلها وحتى لا يعودوا حاضنة للثورة والثوار، أو مشاركين فيها أو مناصرين للقضية والمقدسات.

وتابع أن السيلة الحارثية وأهلها وجندها ومخلصوها باقون، ببقاء المسجد الأقصى المبارك والقدس وفلسطين، لأنهم والشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض".

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهدمت، صباح اليوم الثلاثاء، منازل منفذي عملية "حومش" البطولية بعد اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وشهدت البلدة خلال عمليات الاقتحام والتفجير، اشتباكات عنيفة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بالنار والعبوات المحلية والزجاجات الحارقة.

أخبار ذات صلة

سباعنة يدعو إلى حراك شعبي وفصائلي لإسناد الأسرى والأسيرات

سباعنة يدعو إلى حراك شعبي وفصائلي لإسناد الأسرى والأسيرات

وسائل إعلام: انفجار غامض تسبب بهزة أرضية وسط إسرائيل

وسائل إعلام: انفجار غامض تسبب بهزة أرضية وسط إسرائيل

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

صرف الدفعة النقدية الرابعة والأخيرة للأطفال المتضررين في قطاع غزة

صرف الدفعة النقدية الرابعة والأخيرة للأطفال المتضررين في قطاع غزة

أوكرانيا: بدء عملية اجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من مدينة سومي

أوكرانيا: بدء عملية اجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من مدينة سومي

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

عشيرة أبو ستة وقبيلة الترابين تصدران بيانًا حول مقتل ابنهم محمد في بلجيكا

عشيرة أبو ستة وقبيلة الترابين تصدران بيانًا حول مقتل ابنهم محمد في بلجيكا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سباعنة يدعو إلى حراك شعبي وفصائلي لإسناد الأسرى والأسيرات

سباعنة يدعو إلى حراك شعبي وفصائلي لإسناد الأسرى والأسيرات

القيادي الحاج: السيلة الحارثية ستبقى حاضنة الثوار

القيادي الحاج: السيلة الحارثية ستبقى حاضنة الثوار

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

مرور غزة تنشر حالة الطرق

مرور غزة تنشر حالة الطرق

أسعار الذهب في اسواق فلسطين

أسعار الذهب في اسواق فلسطين

طالع اسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

طالع اسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

منوعات

هند صبري تثير الجدل بطريقة دفاعها عن منى زكي وفيلمها الأخير

هند صبري تثير الجدل بطريقة دفاعها عن منى زكي وفيلمها الأخير

شاهد كيف ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

شاهد كيف ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي &#34;داعش&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي "داعش"

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم &#34;واحد من الناس&#34;

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم "واحد من الناس"

عربي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات (كورونا)

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات (كورونا)

المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا

المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا