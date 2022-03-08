صرف الدفعة النقدية الرابعة والأخيرة للأطفال المتضررين في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الوزارة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ستباشر بصرف الدفعة النقدية الرابعة والأخيرة للأطفال المتضررين ضمن برنامج "المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة".وأشار مجدلاني إلى أن الوزارة وبتمويل من حكومة المملكة المتحدة (FCDO) ستصرف المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج المساعدة النقدية الحساسة للأطفال في قطاع غزة بقيمة مليون ومئتي ألف شيكل بدءاً من يوم غد الأربعاء، موضحًا أن هذه المساعدة من حكومة المملكة المتحدة تأتي للتخفيف من حدة الفقر كونها ستمكن الأطفال ضمن الأسر الفقيرة المتضررة من تلبية احتياجاتهم الأساسية.وأضاف أن هذه المساعدة هي الدفعة الرابعة والأخيرة التي تستهدف 4299 طفلاً ينتمون لـ 1160 أسرة من الأسر الفقيرة والمهمشة التي تضررت بفعل التصعيد الأخير على قطاع غزة في أيار/ مايو 2021.ونوه مجدلاني أن بإمكان الأسر المستفيدة من المساعدة النقدية استلامها من خلال نقاط توزيع (بال بي Pal Pay) بدءاً من يوم الأربعاء9/3/2022، ولاستلام المساعدة على أرباب الأسر المستفيدة إحضار الهوية الشخصية والرمز الخاص (المكون من سبع خانات رقمية) الذي سيتم تزويدهم به مسبقاً من خلال رسائل نصية على هواتفهم تصلهم من اليونيسف.