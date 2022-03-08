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شؤون فلسطينية

أوكرانيا: بدء عملية اجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من مدينة سومي

أوكرانيا: بدء عملية اجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من مدينة سومي
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير أحمد الديك، رئيس ديوان وزير الخارجية، أن عملية اجلاء أبناء جاليتنا وطلبتنا من مدينة سومي بدأت بالفعل صباح هذا اليوم بإشراف ومتابعة حثيثة من خلية الأزمة في أوكرانيا، بعد متابعات حثيثة مع الأطراف المعنية والصليب الأحمر الدولي وبالشراكة مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، ومتابعات على مدار الساعة قام بها سفير دولة فلسطين لدى اوكرانيا هاشم الدجاني مع الجهات المختصة.

وأضاف الديك: "تم فتح الممر الانساني لاجلاء رعايا الدول، وقامت خلية الأزمة بالشراكة بين سفارة دولة فلسطين وقادة الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين وجهاز المخابرات العامة بالاشراف على جميع الترتيبات اللوجستية اللازمة لاجلاء رعايانا وفي مقدمتها وسائل النقل والمواصلات".

وذكر: "نتابع لحظةً بلحظة عملية الاجلاء ونطمئن على سير العمل والشروط اللازمة لتأمين سلامة أبناء جاليتنا وغيرهم من العرب".

وختم الديك، حديثه، بالقول: "أننا نبذل قصارى جهودنا لاجلاء جميع مواطنينا وطلبتنا من مدينة سومي، كاشفاً أن مجموعتين من أبناء جاليتنا وطلبتنا استطاعت مغادرة سومي خلال اليومين الماضيين وعددهم 42 مواطناً وطالباً وصلوا بالفعل الى المعابر الحدودية باشراف مباشر من خلايا الأزمة".

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