البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

رام الله - دنيا الوطنأكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، فادية البرغوثي، اليوم الثلاثاء، أن المرأة الفلسطينية أثبتت أنها رقم صعب في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وركيزة أساسية في نضال شعبنا نحو تحرير فلسطين.وقالت البرغوثي، بالتزامن مع حلول الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة: "أدركت المرأة الفلسطينية أن لا كرامة ولا حقوق في وطن مسلوب الحرية، فوقفت مقاومةً صلبةً عنيدة فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة والمبعدة والمرابطة".وأضافت: "لم تكتفِ نساؤنا العظيمات بتقديم النفس بل قدمن النفيس، فلذات الأكباد شهداءً وجرحى وأسرى، قدمن بيوتهن فداءً للوطن وفضلن المبيت في العراء على المبيت بلا وطن".وتابعت البرغوثي أن "الشعور بالفخر يلازمنا كنساء فلسطينيات لأننا ننتمي لهذه الثلة الصابرة المرابطة التي نجحت وأتقنت أدوارها كافة".وبينت أن القناعة التي تحملها نساء فلسطين بأن الحرية تنتزع ولا توهب وأن ميزان الديمقراطية في هذا العالم أعور جعلهن يعتمدن على بطولاتهن وبطولات الرجال شركاء الدرب الطويل.وتساءلت بهذا السياق :"كيف تعول نساء فلسطين على عالم رأى المرأة الأوكرانية وبكى عذاباتها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ولم يرى عذاب نساء فلسطين المستمر منذ ٧٤ عاما؟".ووجهت البرغوثي التحيةً للمرأة الفلسطينية ووصفتها بأنها "أيقونة الصبر في العالم". وقالت: "تحية للمرأة الفلسطينية في الداخل المحتل والمرابطة في قدس الأقداس، مدافعةً عن وجودنا في تلك البقعة الطاهرة".وأضافت أن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة الصامد، "لولا دورها العظيم وصمودها الأسطوري ما رأينا الكيان المحتل يقف على قدم واحدة".وتابعت أن المرأة في الضفة الغربية تقاوم الجندي والمستوطن والجدار بلا كلل أو ملل، بينما تربي الفلسطينية في الشتات أبناءها على أن العودة حق وما سواها باطل.وختمت قائلة: "تحية لكل فلسطينية حاكت غرزةً في ثوب الفخار الفلسطيني".