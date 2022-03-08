مباشر | العملية العسكرية الروسية تتواصل على أوكرانيا

شؤون فلسطينية

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، فادية البرغوثي، اليوم الثلاثاء، أن المرأة الفلسطينية أثبتت أنها رقم صعب في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وركيزة أساسية في نضال شعبنا نحو تحرير فلسطين.

وقالت البرغوثي، بالتزامن مع حلول الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة: "أدركت المرأة الفلسطينية أن لا كرامة ولا حقوق في وطن مسلوب الحرية، فوقفت مقاومةً صلبةً عنيدة فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة والمبعدة والمرابطة".

وأضافت: "لم تكتفِ نساؤنا العظيمات بتقديم النفس بل قدمن النفيس، فلذات الأكباد شهداءً وجرحى وأسرى، قدمن بيوتهن فداءً للوطن وفضلن المبيت في العراء على المبيت بلا وطن".

وتابعت البرغوثي أن "الشعور بالفخر يلازمنا كنساء فلسطينيات لأننا ننتمي لهذه الثلة الصابرة المرابطة التي نجحت وأتقنت أدوارها كافة".

وبينت أن القناعة التي تحملها نساء فلسطين بأن الحرية تنتزع ولا توهب وأن ميزان الديمقراطية في هذا العالم أعور جعلهن يعتمدن على بطولاتهن وبطولات الرجال شركاء الدرب الطويل.

وتساءلت بهذا السياق :"كيف تعول نساء فلسطين على عالم رأى المرأة الأوكرانية وبكى عذاباتها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ولم يرى عذاب نساء فلسطين المستمر منذ ٧٤ عاما؟".

ووجهت البرغوثي التحيةً للمرأة الفلسطينية ووصفتها بأنها "أيقونة الصبر في العالم". وقالت: "تحية للمرأة الفلسطينية في الداخل المحتل والمرابطة في قدس الأقداس، مدافعةً عن وجودنا في تلك البقعة الطاهرة".

وأضافت أن المرأة الفلسطينية في قطاع غزة الصامد، "لولا دورها العظيم وصمودها الأسطوري ما رأينا الكيان المحتل يقف على قدم واحدة".

وتابعت أن المرأة في الضفة الغربية تقاوم الجندي والمستوطن والجدار بلا كلل أو ملل، بينما تربي الفلسطينية في الشتات أبناءها على أن العودة حق وما سواها باطل.

وختمت قائلة: "تحية لكل فلسطينية حاكت غرزةً في ثوب الفخار الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

صرف الدفعة النقدية الرابعة والأخيرة للأطفال المتضررين في قطاع غزة

صرف الدفعة النقدية الرابعة والأخيرة للأطفال المتضررين في قطاع غزة

أوكرانيا: بدء عملية اجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من مدينة سومي

أوكرانيا: بدء عملية اجلاء الرعايا والطلبة الفلسطينيين من مدينة سومي

عشيرة أبو ستة وقبيلة الترابين تصدران بيانًا حول مقتل ابنهم محمد في بلجيكا

عشيرة أبو ستة وقبيلة الترابين تصدران بيانًا حول مقتل ابنهم محمد في بلجيكا

بدران: تفجير منازل المقاومين في السيلة الحارثية يدلل على ضعف الاحتلال وإفلاسه

بدران: تفجير منازل المقاومين في السيلة الحارثية يدلل على ضعف الاحتلال وإفلاسه

الرئيس عباس يناقش هذه الملفات مع أعضاء المركزية والتنفيذية الخميس المقبل

الرئيس عباس يناقش هذه الملفات مع أعضاء المركزية والتنفيذية الخميس المقبل

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

قنيطة: على مؤسسات حقوق الإنسان حماية الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

العواودة: المرأة الفلسطينية سطرت أروع البطولات في تاريخ قضيتنا

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

البرغوثي: المرأة الفلسطينية ركيزة أساسية في النضال نحو التحرير

مرور غزة تنشر حالة الطرق

مرور غزة تنشر حالة الطرق

طالع اسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

طالع اسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الاسبوع.. تعرف على موعده

منخفض جوي يضرب فلسطين هذا الاسبوع.. تعرف على موعده

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

اصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية دهس بجنين واعتقال المنفذ

اصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية دهس بجنين واعتقال المنفذ

منوعات

هند صبري تثير الجدل بطريقة دفاعها عن منى زكي وفيلمها الأخير

هند صبري تثير الجدل بطريقة دفاعها عن منى زكي وفيلمها الأخير

شاهد كيف ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

شاهد كيف ردت رضوى الشربيني على سخرية أحمد السعدني منها

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

ما آخر التطورات الصحية لغادة عادل بعد خروجها من المستشفى بشكل مفاجئ؟

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

أصالة تطلب المساعدة من جمهورها من أجل هذا الأمر

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي &#34;داعش&#34;

شاهد: إلهام شاهين تثير الجدل بإنضمامها وظهورها بزي "داعش"

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

لهذا السبب.. هاني شاكر يوقف حفل للمطرب مسلم

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

فيفي عبده تثير الجدل بثروتها التي بلغت رقم خيالي

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: شيرين رضا تثير الجدل برأيها عن المشاهد المثيرة بالمسلسلات

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد: تغريدة عن نجوى كرم تنتهي قبل الإنفجار

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم &#34;واحد من الناس&#34;

شاهد كيف أصبح الطفل البطل في فيلم "واحد من الناس"

عربي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

الصحة الكويتية تنفي توفير لقاحات ضد التلوث الإشعاعي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرات مسيرة وعملية عسكرية نوعية بصنعاء

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات (كورونا)

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات (كورونا)

المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا

المغرب يسير رحلات جديدة لإجلاء رعاياه من أوكرانيا