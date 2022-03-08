بدران: تفجير منازل المقاومين في السيلة الحارثية يدلل على ضعف الاحتلال وإفلاسه

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران إن تفجير منازل المقاومين في السيلة الحارثية غرب جنين دليل على ضعف الاحتلال وإفلاسه.واعتبر بدران أن تفجير منازل المقاومين هو استمرار في سياسة العقاب الجماعي، ووصفه بأنه "سلوك إجرامي غبي" يدل على نفسية المحتل المليئة بالكراهية للإنسان.وقال بدران: "إن هذه السياسة لا تؤثر على قوة المقاومة، ومن السهل على من يضحي بحياته أن يضحي ببيته".وأكد على أن الفلسطينيين ماضون في طريقهم حتى دحر الاحتلال مهما كانت التضحيات، موجهًا كل التحية والتقدير للمقاومين وأهاليهم، قائلًا: "أنتم تاج على الرؤوس وبكم نفتخر".وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهدمت، صباح اليوم الثلاثاء، منازل منفذي عملية "حومش" في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وشهدت البلدة خلال عمليات الاقتحام والتفجير، اشتباكات عنيفة ومواجهات مع قوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بالنار والعبوات المحلية والزجاجات الحارقة.