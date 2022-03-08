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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يناقش هذه الملفات مع أعضاء المركزية والتنفيذية الخميس المقبل

الرئيس عباس يناقش هذه الملفات مع أعضاء المركزية والتنفيذية الخميس المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، سمير الرفاعي، أن الجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيعقدون اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس يوم الخميس المقبل.

وأضاف الرفاعي في حديث مع إذاعة (فلسطين) اليوم السبت أن الاجتماع سيناقش ممارسات قوات الاحتلال على الأرض، وأخر المستجدات في مدينة القدس، وكافة الأراضي الفلسطينية.

وتابع: سيتم بحث أخر ما توصلت إليه الاتصالات على المستويين العربي والدولي، مؤكداً أن جميع القضايا السياسية مطروحة على طاولة البحث في هذا الاجتماع.

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