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شؤون فلسطينية

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

القدس المحتلة: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدات قطنة وبيت عنان وبدو شمال غرب القدس، واعتقلت عددًا منهم.

وعرف من المعتقلين: جميل حسن الفقيه من بلدة قطنة، ووسام إلياس ربيع وخالد حسام الشيخ من بيت عنان، ومفيد فضل الشيخ وأحمد سالم أبو عيد وإبراهيم عياش ومجد موسى أبو عيد من بلدة بدو.

ومن الشيخ جراح بالقدس، اعتقل الاحتلال الفتية يزن الحسيني وعلي قنيبي ومحمر السعو.

نابلس: ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وداهمت منزل المواطن فراس زعتر في شارع بيكر واعتقلته. كما اعتقلت المواطن جهاد العاصي، بعد مداهمة منزله في روجيب شرق نابلس.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير ياسر البدرساوي في شارع القدس شرق المدينة وقامت بتفتيشه.

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